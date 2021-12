ST Dupont : en perte de 2 ME au 1er semestre 2021-2022

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires produits de ST Dupont s'établit à 15 millions d'euros, en croissance de 23% sur les 6 premiers mois de l'exercice (12,2 ME au 30 septembre 2020). Les ventes reprennent partiellement après une période fortement pénalisée par la crise sanitaire mondiale (en particulier en Asie) et par les mesures de confinement prises par les Etats.

Le taux de marge brute s'améliore de +11,1 points, s'établissant à 52,8%. Pour soutenir l'activité durant les 6 premiers mois de l'exercice précédent, marqués par la pandémie, le groupe avait accordé des remises commerciales importantes, résultant sur une marge brute de 41,8%. Le résultat opérationnel reste négatif sur le 1er semestre, à -1,6 ME (-3,5 ME au 30 septembre 2020), soit une amélioration de 1,9 ME d'une période à l'autre grâce à la reprise d'activité.

Hors éléments non récurrents, le résultat net est négatif sur le 1er semestre. Il ressort à -2 ME (-4,2 ME sur la période précédente).

L'endettement financier net au 30 septembre 2021 ressort à 8,7 ME (9,1 ME au 30 septembre 2020).

Impact du Covid-19

L'activité du groupe est en amélioration par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice précédent, mais reste encore limitée par rapport au niveau d'avant crise du fait des mesures sanitaires en place et de la reprise hétérogène observée à cause du tourisme qui n'est pas encore revenu à la normale. Le groupe continue d'adapter ses pratiques de travail, et a eu recours en tout début d'exercice aux dispositifs gouvernementaux de chômage partiel et de report des échéances sociales.

La crise a en outre conduit le Groupe à revoir à la baisse ses objectifs de vente par marché et à mettre en oeuvre un plan de réduction des coûts opérationnels tout en préservant sa capacité à rebondir au moment de la reprise économique.

Jusqu'à présent, en lien avec ces conditions et événements imprévus, les obligations contractuelles du Groupe n'ont donné lieu à aucune résiliation de contrat, à aucune pénalité pour retard d'exécution et à aucun litige avec des clients ou des fournisseurs.

L'exposition du Groupe au risque de crédit sur ses activités opérationnelles n'a pas conduit à reconsidérer de manière significative les pertes de crédit attendues sur les clients à la clôture de septembre 2021.

Quelle capacité financière ?

La crise sanitaire a affecté de manière importante le Groupe et ses activités dès le mois de décembre 2019 en Asie. En mars 2020, lorsque des mesures de confinement ont été instaurées en France et en Europe, le gouvernement français a mis en place des mesures fortes destinées à soutenir les entreprises. Le Prêt Garanti par l'Etat (PGE) est une de ces mesures phares. Dans ce contexte, la société ST Dupont a déposé une demande de PGE auprès de ses banquiers. En décembre 2020 la société, son pool de partenaires bancaires et D&D International, actionnaire majoritaire de ST Dupont, ont conclu un accord de refinancement. Le montant du PGE alloué s'élève à 4 ME. A cela s'ajoute un apport de D&D International à hauteur de 3 ME dont le remboursement interviendra selon le même profil de remboursement que celui du PGE.

Durant le 1er semestre de cet exercice, le groupe a déposé une demande auprès du pool bancaire d'amortissement du remboursement du PGE sur 5 ans. Un accord de principe a été obtenu et les avenants signés postérieurement à la clôture. La dette relative aux prêts PGE restent classés en court-terme dans les états financiers consolidés du fait de la signature de ces avenants après le 30 septembre 2021. Aussi, le groupe a entamé une discussion avec ses partenaires financiers afin de suspendre les covenants relatifs au crédit syndiqué. Dans l'attente de la finalisation de ces discussions, le groupe a retraité la dette moyen-terme et la dette long-terme en dette court terme à hauteur de 1,3 ME. Au vu des discussions avec les banquiers, le groupe est confiant quant à l'obtention d'un Waiver. Le Groupe dispose de liquidités suffisantes pour faire face à ses obligations financières en cas de non-obtention de ce Waiver.

La priorité du Groupe est le pilotage de sa base de coûts et l'allocation des ressources financières disponibles. La société a, établi des prévisions de trésorerie s'étendant jusqu'au 30 septembre 2022, en retenant des hypothèses de chiffre d'affaires affichant une croissance par rapport à l'exercice précédent sans revenir à la situation pré-Covid, de la poursuite du contrôle strict des coûts et de maintien du rythme d'encaissements des créances et du paiement des dettes conforme à celui observé en 2021.

Compte tenu des financements accordés en décembre 2020, et de la prorogation de la période d'amortissement des PGE sur 5 ans, et des prévisions de trésorerie établies, la société prévoit d'être en mesure de faire face à ses besoins de trésorerie dans les 12 mois après la date de clôture. Pour les périodes ultérieures, la capacité du Groupe à faire face à ses besoins de trésorerie sans solliciter de financement complémentaire dépend d'une hypothèse de reprise de l'activité, dans le contexte évolutif de crise sanitaire actuelle. Le Groupe prévoit également un projet de diversification et d'expansion de son catalogue de produits, qui nécessitera des investissements et des ressources supplémentaires que le Groupe n'est pas en mesure de financer sur la base de son bilan existant. Par conséquent, des investissements supplémentaires seront nécessaires pour mener à bien ce projet.

Offre publique d'achat à 0,14 euro

Il est rappelé que le 21 octobre 2021, l'actionnaire majoritaire de ST Dupont a fait connaître au marché son intention de déposer une Offre Publique d'Achat Simplifiée visant à acquérir l'intégralité des actions de S.T. Dupont qu'il ne détient pas, soit 106.384.810 actions (20,29% du capital), à un prix de 0,14 euros par action S.T. Dupont. Cette offre fait suite à sa décision et celle de son actionnaire de contrôle, M. Dickson Poon et sa famille, de diversifier les activités de la société tout en développant son réseau de vente. L'offre devrait être ouverte dans la première quinzaine du mois de janvier 2022, pour une période de deux semaines.

Il est à noter que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié de son capital social au 31 mars 2021. ST Dupont étudie toutes les solutions possibles, y compris une réduction de capital social, afin de procéder à la reconstitution de ses capitaux propres.