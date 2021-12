ST Dupont : D&D International sur les 90% des droits

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 23 décembre 2021 par l'AMF, la société de droit néerlandais D and D International B.V. a déclaré avoir franchi en hausse, le 20 décembre 2021, le seuil de 90% des droits de vote de la société S.T. Dupont et détenir 433 519 752 actions représentant 851 414 497 droits de vote, soit 82,69% du capital et 90,09% des droits de vote de la société. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions S.T. Dupont sur le marché en application des dispositions de l'article 231-38 IV du règlement général dans le cadre de l'OPA simplifiée visant les actions S.T. Dupont déposée par le déclarant.