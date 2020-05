ST Dupont : chiffre d'affaires annuel en baisse de 17%

Crédit photo © ST Dupont

(Boursier.com) — ST Dupont a vu son chiffre d'affaires produits 2019-2020 s'établir à 44,6 ME, en recul de -17,3% par rapport à l'exercice précédent. Le deuxième semestre fiscal 2019-2020 s'est achevé sur une baisse de -18,6% par rapport au second semestre 2018-2019, fortement pénalisé par la situation géopolitique à Hong-Kong et par la crise sanitaire qui a démarré en Asie en janvier 2020.

Sur l'ensemble de l'exercice, toutes les catégories ont souffert, et particulièrement les Instruments à écrire dont les animations et nouveautés ont été limitées cette année. La Maroquinerie a bénéficié des lancements réussis de la ligne Defi Millenium et de la nouvelle collection Dandy mais qui n'ont pas pu compenser la baisse de volume en Corée. L'art du feu résiste mieux grâce aux croissances en France, au Japon et en Chine mais les reculs de Hong Kong, du Moyen-Orient et des Etats Unis ont été plus importants.

Face au ralentissement des activités sur ses principaux marchés, ST Dupont constate que le contexte de la crise sanitaire actuelle devrait peser fortement sur les ventes du premier semestre 2020-2021.