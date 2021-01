ST Dupont : AG à huis clos le 19 février

(Boursier.com) — ST Dupont informe ses actionnaires qu'une Assemblée générale mixte se tiendra le 19 février 2021 à 10h au siège social parisien, à huis clos.

L'avis de réunion préalable valant avis de convocation comportant l'ordre du jour, les projets de résolution et les modalités de participation et de vote à cette assemblée générale a été publié au BALO, le 15 janvier 2021 et peut être consulté, ainsi que le Document d'Enregistrement Universel 2019-2020, sur le site internet de la société (www.st-dupont.com), rubrique Finances, Information réglementée, Convocations AG. Les documents préparatoires seront mis à disposition au plus tard 21 jours avant la date de l'Assemblée générale mixte, sur le site internet de la société. Tous les documents et informations prévus au Code de Commerce seront d'ailleurs disponibles à compter du 27 janvier sur le site de la société, ainsi qu'au siège social.