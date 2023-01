SRP : mouvement au capital

(Boursier.com) — M . Eric Sitruk a déclaré à l'AMF à titre de régularisation avoir franchi en hausse le 29 juillet 2022, par suite d'une acquisition d'actions SRP Groupe hors marché, directement et indirectement par l'intermédiaire des sociétés Pierre Rénovation Tradition et Financière du Sud qu'il contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de SRP. Il a aussi déclaré avoir franchi le 18 janvier 2023, par suite d'une acquisition d'actions SRP Groupe sur le marché, directement et indirectement par l'intermédiaire des sociétés Pierre Rénovation Tradition et Financière du Sud qu'il contrôle, le seuil de 10% du capital de la société SRP Groupe, et détenir directement et indirectement 11 890 526 actions SRP, soit 10,0002% du capital et 7,52% des droits de vote. Le déclarant envisage de poursuivre ses achats mais n'envisage pas de prendre le contrôle de la société. Il n'envisage pas de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.