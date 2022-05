SRP Groupe : franchissement de seuil

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 13 mai par l'AMF, Eric Sitruk a déclaré avoir franchi en hausse, le 11 mai, directement et indirectement par l'intermédiaire des sociétés Pierre Rénovation Tradition et Financière du Sud qu'il contrôle, le seuil de 5% du capital de SRP Groupe, et détenir directement et indirectement 5,01% du capital et 4,37% des droits de vote. Le franchissement résulte d'une acquisition d'actions SRP sur le marché.