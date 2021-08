Square s'offre Afterpay pour 29 milliards de dollars

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Square a annoncé ce lundi avoir accepté l'acquisition pour 29 Mds$ de l'Australien Afterpay, fournisseur de technologies financières, proposant une prime de plus de 30% dans le cadre d'un accord par échange d'actions. Par cette transaction, Square entend renforcer sa présence sur le segment des plus jeunes utilisateurs. Le groupe de Jack Dorsey offre 126,21 dollars australiens par titre Afterpay en actions. Afterpay est connu pour son service 'buy now, pay later', qui permet d'acheter un produit immédiatement et de le payer plus tard en plusieurs fois, sans intérêt si les échéances sont respectées. Le service est particulièrement apprécié chez les plus jeunes. Le groupe dispose pour l'heure de 16 millions d'utilisateurs, qui viendront s'ajouter à la base déjà étoffée de 70 millions d'utilisateurs annuels de Cash App (Square).