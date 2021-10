Square : Dorsey veut construire un système de minage de bitcoin

(Boursier.com) — Square entend constituer un système de minage de bitcoin s'appuyant sur une plateforme open source pour les particuliers et les entreprises, a déclaré vendredi son directeur général Jack Dorsey. Cela s'ajouterait aux projets existants de Square autour du bitcoin, avec notamment un projet de création d'une plateforme de développement ouverte, ainsi qu'un portefeuille hardware dédié aux cryptomonnaies. "Si nous faisons cela, nous suivrons le modèle de notre portefeuille hardware : construire en accès libre en collaboration avec la communauté", a déclaré Dorsey dans un tweet.

Une équipe dirigée par le responsable hardware de Square, Jesse Dorogusker, étudiera les conditions requises pour que Square prenne en charge le projet de construction d'un système d'extraction de bitcoins. Sur Twitter, Dorsey a également déclaré que la conception de silicium ou la conception de puces était trop concentrée sur quelques entreprises, situation entraînant des contraintes d'approvisionnement.

Vendredi, le bitcoin a dépassé les 60 000$ pour la première fois en six mois, surmontant les craintes liées à la répression chinoise contre le commerce et le minage de 'cryptos', avec l'espoir suscité par l'autorisation d'un premier ETF bitcoin aux Etats-Unis par la SEC, gendarme local des marchés financiers. Le BTC évolue actuellement à plus de 61 000$, en hausse de 9% sur sept jours.