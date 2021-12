Square devient Block

(Boursier.com) — Square , le groupe de services de paiement de Jack Dorsey - qui vient de démissionner de ses fonctions à la tête de Twitter pour se concentrer sur cette activité -, va changer de nom et devenir Block Inc., en référence à sa volonté de diversification dans de nouveaux segments tels que la musique, les transferts d'argent et bien entendu la blockchain. Il s'agit d'un changement d'identité corporate, la marque Square restant intacte. Cette évolution ne devrait pas non plus conduire à des changements opérationnels. Le symbole 'SQ' de cotation à Wall Street subsiste également.