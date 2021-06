SQLI : transforme le site vitrine B2C de Scott Sports en un site e-Commerce

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'équipementier Scott Sports accélère et pérennise la digitalisation de ses activités commerciales grâce à l'expertise SQLI. Les équipes de Scott Sports ont souhaité transformer leur site vitrine B2C en un site e-Commerce, en conservant la solution SAP Commerce. SQLI fait bénéficier le spécialiste de l'équipement de sport outdoor de haute performance de son expertise SAP commerce.

Avec le support de l'équipe multidisciplinaire SQLI, ce virage permet à l'équipementier de commercialiser maintenant près de 75.000 références, dont la disponibilité est indiquée en temps réel. La synchronisation avec l'ERP permet la remontée d'information sur les stocks jusqu'au site e-commerce. SQLI est également intervenu sur l'évolution de l'application tablette utilisée par les commerciaux pour prendre les commandes B2B. Initialement développée sous Cordova, elle a été stabilisée afin de garantir sa bonne connexion à SAP pour gérer les flux.

Pour 2021 et les prochaines années, les équipes de Scott Sports ont pour projet d'accélérer le commerce B2C, déployé dernièrement aux Etats-Unis, ainsi que l'intégration des marques qu'elles ont acquises. En parallèle, elles comptent renforcer davantage la partie B2B en optimisant leurs services telle que l'assistance à la vente et permettre aux distributeurs et centrales d'achat d'accéder aux informations dont ils ont besoin de manière automatisée et en libre-service, 24 heures sur 24.