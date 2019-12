SQLI : Surible TopCo (DBAY) n'envisage pas d'acquérir le contrôle !

SQLI : Surible TopCo (DBAY) n'envisage pas d'acquérir le contrôle !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 19 décembre par l'AMF, la société Surible TopCo Limited - contrôlée par DBAY Advisors Limited - a déclaré avoir franchi en hausse, le 17 décembre 2019, les seuils de 10%, 15%, 20% et 25% du capital et des droits de vote de la société SQLI, et détenir 1.319.004 actions SQLI représentant autant de droits de vote, soit 28,59% du capital et 27,02% des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions SQLI hors marché dans le cadre de contrats de cession conclus le 17 décembre.

À l'occasion du franchissement des seuils de 10%, 15%, 20% et 25% du capital et de 10%, 15%, 20% et 25% des droits de vote de SQLI, Surible TopCo Limited déclare qu'il n'agit pas de concert avec des tiers vis-à-vis de SQLI. Surible TopCo Limited n'entend pas accroître sa participation dans SQLI et "n'envisage pas d'acquérir le contrôle de SQLI" Surible TopCo Limited soutient la stratégie actuelle de SQLI. Surible TopCo Limited n'a pas conclu d'accord de cession temporaire ayant pour objet les actions ou les droits de vote de SQLI, et envisage enfin de demander la nomination d'administrateurs "en cohérence avec sa position actionnariale".