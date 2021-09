SQLI : sensible progression des résultats

(Boursier.com) — SQLI a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 113,8 ME au 1er semestre 2021, en croissance de +3,3%, dont +1,5% à périmètre et taux de changes constants.

La croissance de l'activité, associée à l'amélioration du taux d'activité et au recours accru aux Centres de services, a permis d'engager le redressement de la marge opérationnelle courante qui a progressé de 2,2 points, à 5,8% du chiffre d'affaires, au 1er semestre 2021 par rapport au 1er semestre 2020.

Avec un résultat opérationnel courant de 6,6 ME, SQLI a effacé l'impact de la crise de 2020 et retrouve une tendance haussière de sa rentabilité supérieure à 2019.

Le résultat opérationnel (Ebit) s'élève à 5,7 ME contre 4,6 ME un an plus tôt.

SQLI dégage un bénéfice net de 2,8 ME, en progression de +2,3 ME.

A mi-exercice, la société présente une dette financière nette, hors obligations locatives, de 21,1 ME soit 22% des fonds propres et 1,8 fois l'EBITDA des 12 derniers mois.

SQLI ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires consolidé en croissance sur l'ensemble de l'exercice et d'améliorer de 2 points sa marge opérationnelle courante consolidée annuelle.