SQLI s'envole en bourse après le changement d'actionnaire de référence

Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — SQLI est très entouré ce mercredi. Le titre s'envole de 25% à 22,25 euros avec plus de 1,2% qui a déjà changé de mains. Il faut dire que l'entreprise de services spécialisés dans le numérique a annoncé avoir un nouvel actionnaire de référence puisque le fonds Nobel et Amar Family Office ont céder leurs participations respectives de 9,85% et 11,98% à la société DBAY Advisors, dans le cadre d'une transaction hors-marché.

Portzamparc n'anticipe pas de changement opérationnel à court terme mais note que ce mouvement pourrait relancer les spéculations sur une éventuelle OPA dans la mesure où DBAY a plusieurs antécédents à son actif. D'autant que le capital de SQLI est totalement éclaté...