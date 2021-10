SQLI s'ajuste sur le nouveau prix d'offre à 31 euros

(Boursier.com) — SQLI rejoint le nouveau prix d'offre fixé à 31 euros par action ce lundi en bourse de Paris, en hausse de 3%. DBAY a en effet annoncé un relèvement de sa future offre sur SQLI de 30 à 31 euros par action, soit 3,3% de mieux, mais avec suppression du complément de prix (0,25 euro) qui était prévu en cas d'atteinte du seuil de 90% préalable à un retrait obligatoire. "Sur cette base, un actionnaire détenant 9,4% du capital (Quaero Capital selon toute vraisemblance) s'est engagé à apporter ses actions à l'offre" souligne Portzamparc qui estime que "même si le marché a globalement consolidé depuis l'annonce initiale, ce relèvement de prix semble trop léger pour changer fondamentalement la donne. L'accord de Quaero devrait faciliter l'atteinte du seuil de renonciation de 50%, mais les 90% nécessaires à un retrait obligatoire nous semblent toujours très compliqués à obtenir".

Le prix révisé de 31 euros par action valorise 100% du capital social de SQLI à environ 143 millions d'euros. Ce prix révisé représente une prime de 40% par rapport au cours de clôture moyen de l'action pondéré par les volumes quotidiens des douze derniers mois et une prime de 27% sur les 6 derniers mois avant annonce de l'offre.

Le dépôt de l'offre reste soumis à la remise par le conseil d'administration de SQLI d'un avis motivé confirmant que l'offre est dans l'intérêt de SQLI, de ses actionnaires et de ses employés, qui sera préparé sur la base du rapport de l'expert indépendant et de l'avis consultatif du comité social et économique.