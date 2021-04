SQLI : revenus en baisse de 4% sur janvier-mars

SQLI : revenus en baisse de 4% sur janvier-mars









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — À fin mars 2021, le chiffre d'affaires consolidé de SQLI s'élève à 56,3 ME contre 58,9 ME au 1er trimestre 2020 soit un repli de 4%.

L'activité de SQLI à l'international a progressé de +12% pour atteindre 26,7 ME, soit 47% du chiffre d'affaires consolidé.

En France, marché où la crise sanitaire a plus fortement pénalisé le groupe, l'activité est en recul de 16%, à 29,6 ME contre 35,2 ME au 1er trimestre 2020, ce qui marque néanmoins une inflexion favorable par rapport au 4ème trimestre 2020 qui était en recul de 24%...

À l'issue de ce début d'année, SQLI maintient son objectif de réaliser un chiffre d'affaires consolidé en croissance au 2nd semestre 2021.

Cette dynamique commerciale, doublée d'une poursuite de la saine gestion financière, doit permettre de générer une progression de 2 points de la marge opérationnelle courante consolidée annuelle.