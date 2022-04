SQLI : retenu par Lycra

(Boursier.com) — Leader mondial dans le développement de solutions innovantes pour le secteur du textile et des soins personnels, Lycra annonce une nouvelle phase d'expansion de son réseau en ligne Lycra One, fruit de la collaboration avec les équipes suisse et marocaine de SQLI.

Dans le cadre de l'amélioration continue de l'offre globale de la marque textile, le nouveau portail client en ligne permet de mettre en relation les marques, les retailers et les fabricants avec un réseau mondial d'usines via une plateforme pratique axée sur la science du confort, de la coupe et de la performance. Grâce à ce nouveau portail, les utilisateurs peuvent désormais dénicher des solutions innovantes en matière de fibres grâce à la bibliothèque numérique de tissus ; prendre contact avec des usines pour établir ou développer des relations commerciales ; s'informer sur les capacités ; consulter des catalogues produits.