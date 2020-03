SQLI : résultat net en forte hausse

(Boursier.com) — À 238,7 ME, les facturations annuelles de SQLI ont progressé de +2,9% et de +2,5% à taux de change constants.

L'Ebitda gagne 7% à 15,1 ME et le résultat opérationnel courant progresse de 8% à 13,2 ME. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 5,5% du chiffre d'affaires, en hausse de 0,2 point sur un an.

Le bénéfice net enregistre une hausse de 52%, à 4,7 ME.

L'endettement financier net ressort à 14,5 ME, soit 0,96 fois l'Ebitda et 15% du montant des fonds propres.

Au vu du ralentissement sensible de l'activité, le groupe confirme ses ambitions à moyen terme mais ne communique aucun objectif chiffré pour l'exercice 2020.