SQLI : renoue avec la croissance au 1er semestre

(Boursier.com) — Le Groupe SQLI a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 58 ME au 2ème trimestre 2021, en croissance de +13%. Cette performance porte le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2021 à 114,3 ME, contre 110,2 ME au 1er semestre 2020, soit une croissance de +4%. À périmètre et taux de change constants, la variation ressort à +2%.

L'activité de SQLI à l'international a progressé de +6% au 2ème trimestre 2021 et de +7% au 1er semestre 2021 (+5% à périmètre et taux constants), pour s'établir à 53,6 MEUR et 47% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe (+2 points par rapport au 1er semestre 2020).

La performance du 2ème trimestre est purement organique, SQLI ayant réalisé sa dernière opération de croissance externe, l'acquisition de Redbox Digital, agence e-Commerce implantée au Royaume-Uni et au Moyen-Orient, en mars 2020 juste avant le démarrage de la crise sanitaire.

La progression est d'autant plus remarquable que le Groupe avait enregistré une croissance de son activité hors de France au 1er semestre 2020 (+6% en organique malgré le démarrage de la crise sanitaire). Tous les pays sont d'ailleurs en croissance sur les 6 premiers mois de l'année 2021, à l'exception de l'Allemagne.

FORT REBOND DE L'ACTIVITÉ EN FRANCE

En France, marché où la crise sanitaire a le plus fortement pénalisé le Groupe, l'activité a enregistré un rebond de +19% au 2ème trimestre 2021.

Si le niveau d'activité est globalement en ligne avec les anticipations du Groupe à Paris, le rebond est particulièrement sensible dans les régions. SQLI a notamment réussi à redéployer ses consultants sur de nouveaux projets dans les principales régions françaises.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS

Cette dynamique commerciale a été rendue possible par une stabilisation des effectifs (environ 2.000 collaborateurs à fin juin 2021) et une amélioration du taux d'activité à 84% au 1er semestre 2021.

Fort de ce bon début d'année, SQLI ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires consolidé en croissance sur l'ensemble de l'exercice (et non sur le seul 2nd semestre 2021) et confirme son objectif d'une progression de 2 points de la marge opérationnelle courante consolidée annuelle.

SQLI publiera ses résultats semestriels 2021, le 23 septembre 2021, après Bourse.