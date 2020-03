SQLI : rassuré ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SQLI grimpe de 1,7% ce mercredi à 15,70 euros, alors que le groupe a publié des facturations annuelles de 238,7 ME, en hausse de 2,9% et de 2,5% à taux de change constants. L'Ebitda a grimpé de 7% à 15,1 ME et le résultat opérationnel courant progresse de 8% à 13,2 ME. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 5,5% du chiffre d'affaires, en hausse de 0,2 point sur un an. Le bénéfice net a enregistré une hausse de 52%, à 4,7 ME. L'endettement financier net ressort à 14,5 ME, soit 0,96 fois l'Ebitda et 15% du montant des fonds propres.

Au vu du ralentissement sensible de l'activité, le groupe a confirmé ses ambitions à moyen terme, mais ne communique aucun objectif chiffré pour l'exercice 2020... Selon Portzamparc, "la visibilité est forcément limitée sur l'exercice en cours, mais cela ne remet pas en cause le scénario moyen-terme de 'recovery' ni l'aspect spéculatif. Notons qu'avec la suspension du dividende et l'exercice de BSA au cours des deux dernières années, le bilan paraît suffisamment solide pour traverser les turbulences sans levée additionnelle" commente l'analyste qui vise un cours de 28 euros en restant acheteur sur le dossier.