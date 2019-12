SQLI : Quaero Capital grimpe à 6,8% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 19 décembre 2019 par l'AMF, la société anonyme de droit suisse Quaero Capital (Genève, Suisse), agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'autorité française des marchés financiers avoir franchi en hausse, le 18 décembre 2019, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société SQLI et détenir, pour le compte desdits fonds, 314.845 actions SQLI représentant autant de droits de vote, soit 6,82% du capital et 6,45% des droits de vote de la société spécialisée dans le développement de technologies Internet. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions SQLI sur le marché, a indiqué par ailleurs le déclarant à l'Autorité de marché.

Rappelons que de son côté, la société Surible TopCo Limited - contrôlée par DBAY Advisors Limited - a déclaré avoir franchi en hausse, le 17 décembre 2019, les seuils de 10%, 15%, 20% et 25% du capital et des droits de vote de la société SQLI, et détenir 1.319.004 actions SQLI représentant autant de droits de vote, soit 28,59% du capital et 27,02% des droits.