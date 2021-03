SQLI publie un résultat opérationnel courant consolidé sensiblement supérieur à sa prévision

(Boursier.com) — SQLI termine l'exercice écoulé avec un résultat opérationnel courant consolidé de 7,2 ME, sensiblement supérieur à sa prévision de 6 ME. Le résultat opérationnel s'élève à 7,5 ME, contre 9,7 ME un an plus tôt. Le résultat net est de +0,2 ME vs. 4,7 ME.

L'endettement financier net, hors obligations locatives ressort à 15,7 ME contre 14,5 ME à fin 2019.

Le ratio d'endettement est de 17% du montant des fonds propres et de 1,7 fois l'EBITDA.

SQLI a décidé de convertir le PGE en dette financière à moyen terme afin de se doter de marges de manoeuvre pour accélérer son plan de développement.

SQLI vise, pour 2021, un retour à la croissance dès le deuxième trimestre de son activité en France et une poursuite de son développement à l'international, avec l'objectif de générer un chiffre d'affaires consolidé en croissance au 2nd semestre assorti d'une progression de 2 points de sa marge opérationnelle courante consolidée annuelle.

Au-delà, SQLI compte tirer profit des vastes opportunités offertes par le marché européen de l'expérience digitale, soutenu notamment par le développement des plateformes d'expérience, de l'e-Commerce et de la digitalisation de l'espace de travail favorisée par le télétravail.

SQLI préparera également en 2021 un nouveau cycle de croissance externe, qui devrait être engagé à partir de 2022, en ciblant des entreprises de taille significative, en France ou à l'international