SQLI : nomination d'Olivier Stéphan au poste de Directeur General Adjoint Finances

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre de son nouveau plan stratégique "ONE FORCE 2022", SQLI renforce son équipe de management et accueillera Olivier Stéphan au sein du Groupe dès janvier 2020. En qualité de DGA Finances Groupe, Olivier Stéphan sera directement rattaché à Didier Fauque, Directeur Général du Groupe SQLI.

Diplômé de l'Ecole de Commerce de Brest, d'un DESCF et d'un Master de l'Institut de Haute Finance, Olivier Stéphan a débuté sa carrière chez Matra Communication en qualité de Contrôleur de Gestion des filiales Europe et puis de l'activité Mobiles en Allemagne.

Durant les dix années passées au sein de Bouygues Telecom qu'il rejoint en 1995, Olivier Stéphan occupe différents postes avant de devenir Directeur du Contrôle de Gestion Groupe. C'est en 2005 qu'il prend la Direction du Contrôle de Gestion du Groupe SEB, en charge également de la Comptabilité puis de l'Informatique Financière.

En 2015, il intègre le Groupe Visiativ - éditeur et intégrateur de solutions numériques - en tant que Directeur Général Adjoint Finance et Fonctions Support. Il apporte sa contribution au succès de cet éditeur de Plate-formes digitales, côté sur Euronext Growth. Il accompagne la transformation de l'entreprise (quadruplement de son chiffre d'affaires et de sa capitalisation accompagnés d'une progression régulière de sa rentabilité).

Olivier Stéphan prendra ses fonctions à la Direction Financière de SQLI le 9 janvier prochain, pour accompagner le Groupe dans le déploiement de son plan stratégique à horizon 2022. Ses compétences opérationnelles, ainsi que sa connaissance du secteur d'activité, tout comme son expérience des sociétés cotées dans des environnements internationaux lui permettront d'assurer l'atteinte des objectifs de croissance rentable que le Groupe SQLI s'est fixé...