SQLI : lourde chute

(Boursier.com) — SQLI décoche de 9% à 17,5 euros au lendemain de son point trimestriel. L'entreprise de services spécialisés dans le numérique a fait état d'un chiffre d'affaires de 47,9 millions d'euros sur les trois mois clos fin septembre, en repli de 11,9% (-14,3% à périmètre et taux de change constants). Le niveau d'activité est conforme aux tendances anticipées par le management pour la fin de l'exercice, qui confirme donc son objectif de réaliser un chiffre d'affaires annuel 2020 supérieur à 210 ME et un résultat opérationnel courant de plus de 6 ME.

Oddo BHF parle d'un trimestre inférieur à ses attentes et réitère ainsi son avis 'neutre' avec une cible ajustée de 22 à 21 euros. Si cette crise ne remet pas fondamentalement en cause la trajectoire moyen terme de la société, la visibilité est encore réduite sur le redressement de l'activité, alors que le groupe devra faire face à plusieurs défis sur les prochains mois (remplacement DG, réorganisation des équipes de ventes à Paris, détérioration des conditions de marché). Les catalyseurs restent donc, selon le broker, peu nombreux à court terme hors attrait spéculatif.