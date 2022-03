SQLI : le secteur s'agite de nouveau, sur fond de poursuite des opérations financières

(Boursier.com) — SQLI grimpe de près de 9% à 29,80 euros dans un secteur des services informatiques qui s'agite de nouveau après l'offre de rachat de CGI à 17,15 euros sur Umanis. Par ailleurs, SQLI a dégagé un résultat opérationnel 2021 de 11,7 ME, contre 7,5 ME en 2020 et 9,7 ME en 2019. La marge est remontée à 5,8% du chiffre d'affaires, niveau comparable à celui généré en 2019 avant le démarrage de la crise sanitaire. Le bénéfice net annuel s'élève à 5,3 ME, intégrant le coût de l'endettement financier net (2,3 ME) et une charge d'impôt de 3,7 ME (dont 1 ME liée à l'annulation des impôts différés). Le bénéfice était tombé à 0,2 ME en 2020 mais s'élevait à 4,7 ME ne 2019.

"Les résultats sont en ligne avec les objectifs fixés par le management, caractérisés par un retour à la croissance de l'activité (+5,4%) et une progression de plus de 2 points de la marge opérationnelle courante (+2,4 points)", commente SQLI.

"Des résultats en ligne qui permettent de confirmer la trajectoire attendue" commente Portzamparc... "Après ajustement du scénario, mais surtout baisse des comparables, notre objectif passe de 32,5 à 31,2 euros" explique l'analyste.