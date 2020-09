SQLI : le résultat net revient à 0,5 ME

(Boursier.com) — A 110,3 ME, le chiffre d'affaires à fin juin 2020 de SQLI s'inscrit en repli de 10,3% sur un an et de -13,3% à périmètre et taux de change constants.

La contribution croissante du pôle Commerce & Expérience, qui génère une marge opérationnelle courante de 9,2% au 1er semestre et le recours aux mesures de soutien gouvernementales durant la crise ont permis de générer un résultat opérationnel courant de 4 ME vs. 6 ME.

SQLI affiche un résultat net de +0,5 ME contre 2,4 ME.

L'endettement financier net ressort à 21,3 ME, soit un ratio d'endettement maîtrisé de 22% du montant des fonds propres.

A ce stade, SQLI anticipe, pour la fin de l'année, une dynamique commerciale équivalente à celle du 1er semestre 2020.

SQLI prévoit de réaliser un chiffre d'affaires annuel 2020 supérieur à 210 ME et un résultat opérationnel courant de plus de 6 ME.