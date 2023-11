SQLI lance son programme de rachat d'actions

(Boursier.com) — SQLI Digital Experience va lancer un programme de rachat d'actions. Les objectifs de ce programme de rachat par la société de ses propres actions seraient les suivants : leur attribution aux salariés et dirigeants de la société et des sociétés liées ; leur attribution lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toutes autres manières à des actions existantes de la société ; leur annulation ; leur conservation et remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe.

Le nombre maximum d'actions à acquérir est de 10% du nombre total des actions composant le capital social qui est à ce jour de 4.657.019 actions. Le prix maximum d'achat est de 60 euros par action hors frais pour un montant maximal de 5 millions euros.

Le programme confié à la société d'investissement est de 1 ME, soit 20.000 actions maximum. Il est lancé une période de 6 mois, soit jusqu'au 10 mai 2024.