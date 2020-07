SQLI : la société prévoit un EBIT positif sur le premier semestre

(Boursier.com) — SQLI annonce son chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2020, période marquée par la crise sanitaire et la violente contraction du marché, notamment en France.

Ainsi, à 110,3 ME, le chiffre d'affaires à fin juin 2020 s'inscrit en repli de 10,3% sur un an et à -13,3% à périmètre et taux de change constants.

Grâce aux mesures de gestion mises en oeuvre, le groupe prévoit un résultat opérationnel (EBIT) semestriel positif.