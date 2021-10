SQLI : l'offre est portée à 31 euros par action

(Boursier.com) — Suite à la conclusion d'engagement d'apport à l'offre publique d'achat en vue de favoriser le succès de l'offre, DBAY annonce que le prix de l'offre sur SQLI est fixé à 31 euros par action, soit une augmentation de 3,3% par rapport au prix précédent de 30 euros par action. Ce prix est ferme et définitif. Il est fait référence à l'annonce du 23 septembre par DBAY Advisors, détenant 28,6% du capital et 26,7% des droits de vote de SQLI, de son intention de déposer une offre publique d'achat, par le biais d'un véhicule dédié, sur les actions SQLI qu'elle ne détient pas encore.

DBAY a l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire s'il détient 90% du capital et des droits de vote à l'issue de l'offre. Aucun complément de prix ne serait versé dans le cadre de la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire. Le prix révisé de 31 euros par action valorise 100% du capital social de SQLI à environ 143 millions d'euros. Ce prix révisé représente une prime de 40% par rapport au cours de clôture moyen de l'action pondéré par les volumes quotidiens des douze derniers mois et une prime de 27% sur les six derniers mois avant annonce de l'offre. Un actionnaire représentant 9,4% du capital social s'est irrévocablement engagé à apporter ses actions à l'offre.

Le dépôt de l'offre reste soumis à la remise par le conseil d'administration de SQLI d'un avis motivé confirmant que l'offre est dans l'intérêt de SQLI, de ses actionnaires et de ses employés, qui sera préparé sur la base du rapport de l'expert indépendant et de l'avis consultatif du comité social et économique.