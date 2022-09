SQLI : excellent semestre

(Boursier.com) — En hausse de 2,2% à 37,6 euros (dans des volumes limités), SQLI se distingue au lendemain de son point semestriel. Le groupe de services numériques a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 2,6 ME contre 2,8 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires consolidé de 124,5 ME, en progression de 9,4% en données publiées. À taux de change constants et en l'absence d'effet de périmètre, les facturations sont en hausse de +8%. Le résultat opérationnel courant est à 11,2 ME soit 9% du chiffre d'affaires. Il était de 6,6 ME un an plus tôt...

Cette excellente publication montre que les leviers activés depuis plusieurs années au terme d'une restructuration lourde portent progressivement leurs fruits, explique Oddo BHF. Les agrégats opérationnels s'alignant graduellement aux standards du secteur. Présentée sous le prisme des mouvements capitalistiques récents (OPA de DBAY à 31 euros puis rachat d'un nouveau bloc de 5,6% du capital à 38,5 euros en juin), la valorisation actuelle parait relativement équilibrée pour le broker, avec le net redressement des comptes et la révision en hausse de son scénario, et la hausse des taux et la baisse des multiples sectoriels. Le profil s'est certes amélioré mais la liquidité réduite et le manque de visibilité sur les intentions du fonds à court terme empêchent l'analyste d'adopter un rating plus agressif à ce stade. Il ajuste ainsi son objectif de 31 à 38,5 euros, soit sur le prix du dernier bloc hors marché qui représente, selon lui, un marqueur de valorisation tangible, et réitère son opinion 'neutre' sur le titre.