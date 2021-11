SQLI : et maintenant ?

(Boursier.com) — Le Conseil administration de SQLI, suivant la recommandation de son comité ad hoc, a désigné le 1er octobre le cabinet Finexsi en qualité d'expert indépendant dans l'optique de l'établissement du rapport sur les conditions financières de l'Offre. Au terme de ses travaux, l'expert indépendant a indiqué que le prix d'Offre de 31 euros était "équitable" d'un point de vue financier pour les actionnaires de SQLI.

"Nous continuons de penser que l'atteinte du seuil de renonciation de 50% est jouable, mais que le prix ne sera pas perçu comme suffisamment attractif pour atteindre les 90% du retrait obligatoire, a fortiori après la hausse récente des marchés" commente Portzamparc, tandis que le titre cote 31,10 euros ce mercredi en bourse de Paris.

Le 21 octobre dernier, le Comité social et économique de l'entreprise avait déjà rendu un avis favorable sur l'Offre.

Sur ces bases, et suivant la recommandation du comité ad hoc, le Conseil d'administration, à l'unanimité des membres ayant pris part au vote, a émis, le 9 novembre 2021, un avis favorable sur l'Offre, considérant qu'elle était conforme aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses salariés et recommande aux détenteurs de titres d'apporter leurs actions à l'Offre.

L'Offre sera déposée par DBAY auprès de l'AMF dans les jours qui viennent...