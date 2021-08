SQLI et Lumapps créent la plateforme collaborative de Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc

Crédit photo © Boursier

(Boursier.com) — SQLI et Lumapps s'associent pour créer une plateforme collaborative sur-mesure pour Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB). Cette dernière est une société d'autoroute gestionnaire d'un réseau de 130 km au coeur des Alpes et au pied du Mont-Blanc.

La société haut-savoyarde a entamé sa transformation digitale en 2019. Dans cette lignée, ATMB a souhaité moderniser son intranet et offrir une meilleure expérience collaborative à ses 340 employés.

Les équipes de SQLI ont travaillé sur la partie fonctionnelle en lien avec la Direction de la Communication, de la Transformation et des relations humaines autour des sujets liés aux contenus et aux communautés, et sur la partie technique avec la DSI pour connecter les outils de la suite Microsoft à l'intranet. L'association de l'outil de LumApps et de l'accompagnement de SQLI apporte une stratégie complète et unifiée dans la création et l'optimisation des Digital Workplaces. En plus de la version desktop, LumApps propose également une application mobile permettant de connecter les collaborateurs sur le terrain.