SQLI : effet contrasté

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SQLI est stable ce mercredi à 17,60 euros, après l'annonce d'un chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2020 de 59 ME, en repli de 4,9% par rapport au 1er trimestre 2019. Ce niveau d'activité traduit le début d'année dynamique du pôle Commerce & Expérience et la contraction anticipée du pôle Digital & Technology, avant un décrochage significatif, particulièrement en France, sur la deuxième moitié du mois de mars lié à la crise sanitaire.

A périmètre et taux de change constants, les facturations trimestrielles ont reculé de 7%...

Portzamparc parle d'une "publication contrastée" et de perspectives qui l'amènent à réviser en baisse son scénario 2020 (CA -9% pcc vs -1% précédemment). "Au-delà de cette année très particulière, nous continuons de croire à la recovery et à l'attrait spéculatif du titre. Notre objectif, qui correspond au prix payé par DBAY pour devenir l'actionnaire de référence, est maintenu à 28 euros" conclut l'analyste.