SQLI : désignation d'un expert indépendant dans le cadre du projet d'OPA

(Boursier.com) — SQLI annonce que le cabinet Finexsi a été désigné en qualité d'expert indépendant appelé à se prononcer sur les conditions financières du projet d'offre publique d'achat qui serait déposée par DBAY Advisors.

À la suite de l'annonce du projet d'offre publique volontaire sur les actions SQLI par DBAY Advisors, actionnaire de SQLI à hauteur de 28,6% du capital, dont les détails figurent dans les communiqués de presse publiés par DBAY et SQLI en date du 23 septembre 2021, le Conseil administration de SQLI a décidé, conformément aux dispositions de l'article 261-1, I 4o du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, de désigner le cabinet Finexsi en qualité d'expert indépendant en vue de l'établissement du rapport sur les conditions financières de l'Offre, conformément aux dispositions des articles 261-1 I et suivants du règlement général de de l'AMF et à l'instruction AMF DOC-2006-08, telle que modifiée le 10 février 2020.

Le Conseil d'administration a suivi la proposition faite par le comité ad hoc constitué par le Conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 261-1 III du règlement général de l'AMF et composé des membres suivants :

Brand & Retail représenté par Madame Nathalie Mesny - Administrateur indépendant - Président du Comité ad hoc ;

Madame Véronique Reille Soult - Administrateur indépendant ;

Madame Ariel Steinmann - Administrateur indépendant.

Le Conseil d'administration de SQLI se réunira à nouveau pour émettre un avis motivé sur l'Offre, après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant et de l'avis du comité social et économique. Le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du Conseil d'administration figureront dans le projet de note en réponse qui sera établi par SQLI et soumis au visa de l'AMF.