SQLI : croissance interne de 5% en 2021

(Boursier.com) — L 'activité du dernier trimestre 2021 de SQLI a été conforme aux tendances anticipées, avec une progression de +8% en données publiées et de +7% à taux de change constants.

Cette progression porte le chiffre d'affaires annuel 2021 à 225,7 ME contre 213,7 ME en 2020, soit une progression de +6% en données publiées et de +5% à taux de change et périmètre constants.

Pour mémoire, SQLI a bénéficié au 1er trimestre 2021 de l'effet périmètre lié à l'intégration, en mars 2020, de Redbox Digital, agence e-Commerce implantée au Royaume-Uni et au Moyen-Orient. Les trois trimestres suivants ont quant à eux été portés par une croissance purement organique.

Dans ce contexte, SQLI confirme son ambition de réaliser une marge opérationnelle courante 2021 en amélioration de 2 points par rapport à 2020.

Pour rappel, SQLI fait l'objet d'une Offre Publique d'Achat initiée par la société Synsion BidCo, elle-même contrôlée par DBAY Advisors, société de gestion internationale et actionnaire de SQLI depuis 2019.

L'offre est ouverte jusqu'au 28 janvier 2022 au prix de 31 Euros par action. Ce prix représente une prime de 40% par rapport au cours de clôture moyen de l'action pondéré par les volumes quotidiens des douze derniers mois précédant la publication du communiqué annonçant l'intention de DBAY Advisors de déposer l'Offre. Un actionnaire représentant 9,4% du capital s'est engagé à apporter ses actions à l'Offre.