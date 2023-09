SQLI confirme ses ambitions

(Boursier.com) — SQLI enregistré un 5e semestre consécutif de croissance organique et voit son chiffre d'affaires atteindre 128,3 millions d'euros à fin juin 2023 (+3% par rapport à fin juin 2022, dont +2,3% à taux de change constants). Le Groupe a enregistré une progression soutenue des revenus générés par ses principaux clients, priorité stratégique, compensant un léger repli sur le reste de la base clients.

Le résultat opérationnel (Ebit) a atteint 6,7 ME, après prise en compte de 3,2 ME de charges nettes non courantes (liées pour environ la moitié à la comptabilisation, sans impact sur la trésorerie, du plan d'incitation à long terme mis en place en 2022).

Grâce à la diminution du coût net de la dette (1,6 ME contre 2,3 ME au 1er semestre 2022 qui intégrait le coût de mise en place des nouveaux financements) et de la charge d'impôts (1,7 ME contre 2,3 ME), le bénéfice net consolidé s'élève à 3,4 ME, en croissance de +31% sur un an.

Au 30 juin 2023, SQLI disposait d'une trésorerie brute de 17,9 ME (22,2 ME en début d'exercice). La variation provient essentiellement d'un moindre recours à l'affacturage déconsolidant et d'une hausse saisonnière du besoin en fonds de roulement.

L'endettement financier net (hors IFRS 16) ressort toujours très faible, à 9,2 ME, pour des fonds propres de 116,3 ME, soit un effet de levier très raisonnable de 8%.

Perspectives

Dans un contexte de légère croissance de la demande et grâce aux premiers effets des mesures mises en oeuvre depuis le début de l'année, SQLI réitère son objectif de croissance du chiffre d'affaires en 2023, vise à préserver sa rentabilité, et continue à étudier les opportunités de croissance externe.