SQLI : confirmation des ambitions annuelles

(Boursier.com) — A 47,9 ME, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre de SQLI s'inscrit en repli de 11,9% par rapport à la même période de 2019 et à -14,3% à périmètre et taux de change constants.

En cumul sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'élève à 158,2 ME, soit -13,6% en données comparables, avec une situation très contrastée.

Le pôle Commerce & Experience enregistre une progression de son chiffre d'affaires de +0,9% à données comparables alors que le pôle Digital & Technology voit ses ventes se contracter de -24,6%.

Le niveau d'activité à fin septembre est conforme aux tendances anticipées pour la fin de l'exercice. SQLI confirme donc son objectif de réaliser un chiffre d'affaires annuel 2020 supérieur à 210 ME et un résultat opérationnel courant de plus de 6 ME.