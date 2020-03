SQLI : complémentaire ?

SQLI : complémentaire ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SQLI recule de 3% sur les 17 euros ce vendredi, alors que le groupe vient d'annoncer l'acquisition de Redbox Digital, une agence e-Commerce implantée au Royaume-Uni, au Moyen Orient et en Afrique du Sud. Fondé en 2004, Redbox est devenu l'un des leaders du développement de plateformes e-Commerce. Cette nouvelle acquisition va permettre à SQLI de compléter son offre phare dans ce domaine et de renforcer sa présence sur des marchés clés.

En combinant Conseil, Experience Design et Technologies et une capacité d'accompagnement 24/7 via ses centres de services, Redbox est devenu le partenaire incontournable de grands comptes tels que AXA Insurance, Nahdi Medical, Nespresso, Fortnum & Mason et Universal Music Group.

Au cours de l'exercice 2019, Redbox a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 ME, en croissance de près de 10%, et une profitabilité opérationnelle à deux chiffres...

Portzamparc parle d'une "opération intéressante avec une société convoitée depuis un moment par SQLI... Sa géographie est très complémentaire et son offre proche de celle du groupe, ce qui devrait faciliter l'intégration. Les performances de la cible sont de qualité et l'intégration à SQLI devrait lui permettre de se positionner sur des projets de plus grande taille" selon l'analyste qui reste acheteur sur le dossier en visant un cours de 28 euros.