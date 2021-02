SQLI : bon signe ?

SQLI : bon signe ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SQLI revient sur les 18 euros ce mercredi en repli de 0,2%, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires annuel de 213,8 ME, soit un repli de 10,8%, conforme à l'objectif annoncé d'un volume supérieur à 210 ME. La société confirme son ambition d'un résultat opérationnel courant 2020 de plus de 6 ME.

SQLI devrait afficher à fin 2020 un endettement net, hors obligations locatives, en réduction sensible par rapport au 30 juin 2020 et proche de son niveau du 31 décembre 2019 sans recours à l'affacturage.

Le groupe espère retrouver en 2021 une dynamique commerciale et financière plus en phase avec ses ambitions à moyen terme.

La direction se fixe pour ambition de réaliser en 2021, une croissance de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant et détaillera ses ambitions lors de la publication de ses résultats annuels...

Selon Portzamparc, "le T4 est un peu meilleur qu'attendu et confirme la poursuite d'une bonne dynamique à l'international (48% CA T4, +4% organique) et une situation encore difficile en France (-24%) mais avec une amélioration progressive du taux d'activité (80%, +2pts vs T3, +5pts vs T2), ce qui permet de confirmer la guidance d'un ROC supérieur à 6 ME. Le groupe surprend par ailleurs avec une bonne gestion de son BFR qui nous fait revoir notre hypothèse de dette nette de 22 ME à 17 ME" précise l'analyste qui poursuit : "Le travail de redressement de la France est encore loin d'être achevé, mais le groupe semble dans la bonne voie et son bilan est sain". De quoi rester à l'achat sur le dossier en visant un cours de 28 euros...