SQLI : bon premier semestre

(Boursier.com) — SQLI confirme, au 1er semestre 2022, le retour à une croissance significative, amorcé en 2021. A fin juin 2022, le chiffre d'affaires consolidé atteint ainsi 124,5 ME, en progression de +9,4% sur 12 mois en données publiées. À taux de change constants et en l'absence d'effet de périmètre, les facturations sont en hausse de +8%.

Le résultat opérationnel courant est à 11,2 ME soit 9% du chiffre d'affaires. Il était de 6,6 ME un an plus tôt...

Le bénéfice net semestriel s'élève à 2,6 ME contre 2,8 ME au 1er semestre 2021.

Ce bénéfice net est impacté par environ 3 ME de charges non récurrentes liées à l'OPA et au refinancement.