SQLI : AG en vue

(Boursier.com) — Les actionnaires de SQLI sont informés que l'Assemblée Générale Mixte se tiendra, à huis clos, le jeudi 24 juin 2021 à 10h30 au siège social, situé au 166, rue Jules Guesde - 92300 Levallois Perret.

L'Assemblée Générale sera retransmise en direct via le lien suivant : retransmission AG SQLI 2021. À cette occasion, Philippe Donche-Gay, Président Directeur Général de SQLI, et Olivier Stephan, Directeur Général Adjoint - Finances, reviendront sur les résultats 2020, l'activité du 1er semestre 2021 et feront un point sur l'actualité et les perspectives de l'entreprise.

Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote uniquement à distance, avant l'Assemblée, au moyen du formulaire de vote ou par Internet via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS ou à défaut, en donnant pouvoir au Président.

Les actionnaires peuvent transmettre leurs questions écrites au plus tard le 22 juin 2021, accompagnées d'une attestation d'inscription en compte, par courriel, à l'adresse suivante : questionsAG2021@sqli.com. Il sera répondu à ces questions durant l'Assemblée Générale dans la limite du temps imparti.

Les documents préparatoires à l'Assemblée sont mis en ligne sur le site Internet de la Société (www.SQLI.com).

SQLI publiera son chiffre d'affaires semestriel 2021, le 27 juillet 2021, après Bourse.