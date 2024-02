(Boursier.com) — SQLI acquiert Levana, une agence française indépendante fondée en 2017. Avec une équipe de 70 collaborateurs, Levana s'est imposée comme une référence dans l'écosystème Salesforce, leader mondial de solutions de gestion de la relation client. Levana propose une offre complète allant du conseil stratégique à la mise en oeuvre de solutions et leur maintenance applicative. Levana comptabilise plus de 250 certifications dans les différents Clouds de Salesforce, notamment Marketing Cloud, Revenue Cloud et Core (Sales, Service, et Experience).

Après 4 années centrées sur l'accélération de la dynamique commerciale et le renforcement du modèle opérationnel, SQLI procède à une première acquisition ciblée pour soutenir son ambition de croissance. Cette opération permettra au groupe de renforcer son offre d'intégrateur de plateformes d'e-commerce et d'expérience digitale. Partenaire historique de SAP, Microsoft et Adobe dans ces domaines, SQLI élargit ses compétences à Salesforce afin d'accompagner plus largement ses clients dans leur transformation digitale et mieux répondre à leurs besoins

Cette opération s'inscrit dans la volonté annoncée du groupe SQLI de procéder dans son marché à des acquisitions ciblées.

En séance, l'action SQLI redonne -0,95%, revenant à 41,6 euros.