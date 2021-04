SQLI accompagne Glisshop

(Boursier.com) — SQLI accompagne le pure player Glisshop, spécialiste des ventes de skis et de snowboards dans ses objectifs business. Créé en 1996, Glisshop est l'enseigne historique du groupe Lafreto. Entreprise familiale, la marque auvergnate a su s'imposer comme un acteur majeur du secteur des sports d'hiver et précurseur dans le domaine de l'e-commerce. Son site marchand voit le jour en 1999, il lui permet d'asseoir sa position de leader français et de troisième vendeur d'articles de sport d'hiver sur Internet en Europe. Ce site prenant de l'âge, le groupe Lafreto a décidé de le refondre pour assurer la pérennité de son activité.

Ces 20 dernières années, le site glisshop.com a servi de socle au développement de l'enseigne et lui a permis de prendre une avance conséquente sur le marché. La solution développée par Glisshop est cependant parvenue à ses limites, rencontrant des problèmes d'évolutivité et de performance. La nouvelle plateforme e-commerce, reposant sur Proximis et intégrée par SQLI, poursuit trois objectifs majeurs : améliorer la performance ; optimiser le référencement et un renforcement à l'international.

Depuis la livraison du site, SQLI poursuit son accompagnement auprès du groupe Lafreto, dans une logique d'amélioration continue avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités, tandis qu'un nouveau projet en cours de développement devrait voir le jour à l'automne 2021.

Depuis la mise en ligne du nouveau site de Glisshop, l'enseigne a enregistré une croissance de 15% du taux de conversion la première année. Les performances se sont fortement améliorées grâce à l'utilisation de Google Cloud. Le site tient désormais de fortes charges et a gagné en évolutivité. Le socle développé avec la solution Proximis permet également à Glisshop d'intégrer, dans un budget et un délai restreints, de nouvelles structures au sein de son SI.