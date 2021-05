SQLI accompagne Apicil dans sa digitalisation depuis 2012

SQLI accompagne Apicil dans sa digitalisation depuis 2012









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SQLI accompagne l'assureur Apicil, qui est le 3e groupe français de protection sociale, sur sa plateforme digitale dédiée aux solutions d'épargne. Apicil Epargne conçoit des produits d'assurance-vie et des contrats de capitalisation pour personnes physiques et morales.

Depuis 2012, SQLI accompagne Apicil Epargne dans ses enjeux de digitalisation, autour de la construction d'une plateforme dédiée à la commercialisation, la distribution et la gestion des produits d'assurance. Avec sa nouvelle marketplace, Apicil Epargne s'inscrit dans le mouvement de l'Open Insurance. L'assureur a ouvert son écosystème (services, données, infrastructures) à ses clients et partenaires. Ils peuvent désormais se connecter depuis n'importe quel device branché sur les API d'Apicil Epargne et effectuer des actes en ligne par eux-mêmes (lancer des simulations, ouvrir des souscriptions à des services sur-mesure, signer et gérer les contrats).

Ce système facilite et accélère la mise en place de nouveaux partenariats, permet de créer des services innovants et de s'affranchir du modèle traditionnel de distribution des assureurs. Accessible au plus grand nombre, l'offre à la carte d'Apicil Epargne couvre les besoins de n'importe quel acteur (B2C, B2B2B, B2B2C) et garantit une expérience personnalisée, optimisée et sécurisée. Les souscriptions aux services d'assurance ont été multipliées par 9 depuis 2018, tandis que le traitement des dossiers en full digital a bondi de 15% à 70% entre 2018 et 2020.

Apicil Epargne se place désormais comme un acteur capable d'intégrer de nouveaux partenaires avec un time-to-market réduit et sans rupture digitale, grâce à un parcours automatisé de l'entrée à sa validation : 95% des arbitrages sont traités sans intervention humaine.