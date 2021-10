SQLI : +9% pour les ventes trimestrielles

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 de SQLIs'élève à 52,3 ME contre 48 ME au 3ème trimestre 2020, soit une progression de +9% en données publiées et à taux de change constants.

Cette croissance porte le chiffre d'affaires consolidé des 9 premiers mois de l'exercice 2021 à 166,1 ME, contre 158,2 ME sur la même période de 2020, soit une croissance de +5% en données publiées et de +4% à taux de change et périmètre constants.