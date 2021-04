Spotify : violente chute, la concurrence se fait sentir

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Spotify chute de 10% à 263,4 dollars en début de séance à Wall Street, alors que la société scandinave anticipe un nombre d'abonnés payants inférieur aux attentes pour le trimestre en cours. Spotify a connu une croissance fulgurante du nombre d'utilisateurs pendant la pandémie de Covid-19, des millions de personnes confinées chez elles se tournant vers le divertissement sur les plateformes numériques. Mais le groupe est confronté à une pression croissante de la part de rivaux plus importants dans le secteur de la tech, tels qu'Apple Music et Amazon Music.

La firme table sur des clients premium compris entre 162 et 166 millions sur les trois mois clos fin juin contre un consensus de 166,1 millions. Sur l'ensemble de l'année, la plateforme de streaming musical vise désormais entre 402 et 422 millions d'utilisateurs mensuels actifs contre 407 à 427 millions précédemment. Elle a en revanche légèrement relevé ses estimations de revenus annuels.

Spotify, qui a lancé ses services dans 86 nouveaux pays au premier trimestre, a déclaré que la croissance aux Etats-Unis, au Mexique, en Russie et en Inde a compensé la croissance plus faible que prévu en Amérique latine et en Europe. La société a également développé plusieurs produits au cours du trimestre, s'est associée à Facebook et a dévoilé une plateforme d'abonnement payant aux podcasts, une semaine après Apple.

Au premier trimestre, le nombre d'abonnés payants a augmenté de 21% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 158 millions. Le chiffre d'affaires est ressorti à 2,15 milliards d'euros, en hausse de 16%, alors que le résultat opérationnel s'est établi à 14 ME contre une perte de 17 ME un an plus tôt.