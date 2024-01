Spotify tacle Apple

(Boursier.com) — Spotify a publié une réponse aux modifications proposées par Apple en lien avec la loi européenne sur les marchés numériques (DMA). Le groupe de streaming musical réagit ainsi aux modifications proposées par le géant californien de Cupertino en lien avec la loi européenne du Digital Markets Act : "Bien qu'ils se soient mal comportés pendant des années, cela porte le niveau d'arrogance à un tout autre niveau. Sous le faux prétexte de conformité et de concessions, ils ont présenté un nouveau plan qui est une farce complète et totale", explique Spotify. "Essentiellement, l'ancienne taxe a été rendue inacceptable en vertu du DMA, alors ils en ont créé une nouvelle sous prétexte du respect de la loi"... "Plus tôt cette semaine, grâce au langage clair du DMA, nous avons expliqué comment nous prévoyions d'offrir aux clients de l'UE plus de choix, plus de contrôle et de meilleures expériences. Aujourd'hui, cet avenir est moins clair", ajoute Spotify, alors qu'Apple envisage de nouveaux frais pour les téléchargements en dehors de l'App Store.