Spotify supprime 6% de ses effectifs

(Boursier.com) — Spotify , le groupe suédois de streaming musical coté à Wall Street, a annoncé une réduction des effectifs de 6% environ, confirmant les récentes rumeurs. Daniel Ek, CEO du groupe, a détaillé ainsi des changements d'organisation, dans un environnement économique difficile. Dawn Ostroff, directrice du contenu de Spotify, "a décidé de quitter le groupe". "Je centraliserai la majorité de notre travail d'ingénierie et de produits sous la direction de Gustav (Söderström) en tant que Chief Product Officer et les secteurs d'activité sous la direction d'Alex (Norström) en tant que Chief Business Officer. Je suis heureux de dire que Gustav et Alex, qui travaillent depuis longtemps avec Spotify et ont fait un excellent travail, dirigeront ces équipes en tant que coprésidents, m'aidant efficacement à gérer l'entreprise au quotidien. Ils vous en diront plus sur ce que cela signifie dans les prochains jours, mais je suis convaincu qu'avec leur leadership, nous pourrons réaliser de grandes choses pour Spotify", a indiqué Ek.