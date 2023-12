Spotify supprime 17% de ses effectifs

(Boursier.com) — Spotify , le géant suédois de la musique en streaming, coté à Wall Street, va réduire ses effectifs de 17% afin de s'ajuster sur une plus faible croissance. Les employés concernés, au nombre d'environ 1.500, seront informés ce lundi et rencontreront les ressources humaines en début de semaine. "Davantage de personnes doivent se concentrer sur la satisfaction de nos principales parties prenantes : les créateurs et les consommateurs", a indiqué le DG et fondateur Daniel Ek, qui veut favoriser les emplois "contribuant à des opportunités ayant un impact réel". Spotify entend se concentrer sur une structure plus légère qui lui permettra d'être plus stratégique dans la manière dont il réinvestit les bénéfices dans l'entreprise, a ajouté Ek. "Je me rends compte que pour beaucoup, une réduction de cette ampleur semblera étonnamment importante compte tenu du récent rapport sur les bénéfices positifs et de nos performances. Nous avons débattu de réductions plus modestes tout au long de 2024 et 2025. Pourtant, compte tenu de l'écart entre notre objectif financier et nos coûts opérationnels actuels, j'ai décidé qu'une mesure substantielle visant à redimensionner nos coûts était la meilleure option pour atteindre nos objectifs. Même si je suis convaincu qu'il s'agit de la bonne action pour notre entreprise, je comprends également que cela sera incroyablement douloureux pour notre équipe", affirme Ek.

"Pour comprendre cette décision, je pense qu'il est important d'évaluer Spotify avec une perspective claire et objective. En 2020 et 2021, nous avons profité de l'opportunité présentée par un capital à moindre coût et avons investi de manière significative dans l'expansion de l'équipe, l'amélioration du contenu, le marketing et de nouveaux secteurs verticaux. Ces investissements ont généralement fonctionné, contribuant à l'augmentation de la production de Spotify et à la forte croissance de la plateforme au cours de l'année écoulée. Cependant, nous nous trouvons désormais dans un environnement très différent. Et malgré nos efforts pour réduire les coûts l'année dernière, notre structure de coûts par rapport à l'endroit où nous devons être est encore trop élevée", résume le dirigeant. Spotify supprimera donc environ 1.500 emplois supplémentaires, après avoir réduit déjà ses effectifs de 200 postes en juin et 600 en janvier.