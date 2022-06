Spotify : soutenu par un broker

(Boursier.com) — Spotify monte de 1,1% ce lundi à 113,50$, alors que le groupe profite d'une note de Raymond James qui a relevé sa recommandation sur la valeur à "surperformance", contre "performance en ligne avec le secteur" auparavant... Le dossier avait profité ces dernières semaines, de façon éphémère, de l'annonce d'un accord pluriannuel avec Google (Alphabet) pour fournir des options de choix de paiement... Les utilisateurs qui ont téléchargé Spotify depuis le Google Play Store auront le choix de payer avec le système de paiement de Spotify ou avec Google Play Billing.

Pour la première fois, ces deux options cohabitent dans l'application. "Cela donne à chacun la liberté de s'abonner et d'effectuer des achats en utilisant l'option de paiement de son choix directement dans l'application Spotify" avait expliqué le groupe. Spotify continuera de communiquer librement avec les utilisateurs à propos de son service d'abonnement Premium, de promouvoir des remises et des promotions, et de donner aux auditeurs de son niveau gratuit la possibilité de convertir en Premium directement dans l'application...

Au cours des prochains mois, Spotify travaillera avec les équipes de produits et d'ingénierie de Google pour créer cette nouvelle expérience et la déploiera dans des pays du monde entier. En travaillant ensemble, les entreprises testeront et apprendront, explorant conjointement les innovations de produits sur Android.