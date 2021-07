Spotify soutenu par la flambée des recettes publicitaires

(Boursier.com) — Spotify a dépassé le consensus de Wall Street pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe de streaming musical ayant affiché une augmentation de 20% du nombre d'abonnés payants à son service premium, avec une belle demande en Europe et en Amérique du Nord. Le Suédois coté à Wall Street a réalisé des revenus trimestriels de 2,33 milliards d'euros, contre 2,15 milliards un an plus tôt et 2,29 milliards de consensus. Le nombre d'abonnés premium ressort à 165 millions, en ligne avec les attentes, alors que le nombre total d'utilisateurs actifs mensuels a progressé de 22% à 365 millions. La perte nette trimestrielle a été de 20 millions d'euros et 0,19 euro par titre, contre 356 millions d'euros de pertes un an avant. Le consensus était de -0,37 euro sur le trimestre clos. Les investissements du groupe dans les podcasts commencent par ailleurs à payer avec 2,9 millions de podcasts sur la plateforme et une proportion des heures consommées au plus haut. Les revenus des activités publicitaires ont plus que doublé à 275 millions d'euros.

Le groupe table désormais sur des revenus allant de 2,31 à 2,51 MdsE sur le trimestre entamé, pour 170 à 174 millions d'abonnés premium.